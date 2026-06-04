il nuovo presidente della provincia svuoti la diga per trovare riccardo

Il nuovo presidente della Provincia dovrà svuotare la diga per trovare Riccardo, secondo quanto annunciato. Chi si candiderà alla guida dovrà assumersi questa responsabilità. La frase suggerisce un compito difficile legato a un’operazione di svuotamento, anche se non vengono forniti dettagli specifici. La notizia si concentra sulla sfida attribuita al futuro presidente e sulla richiesta di assumersi una responsabilità importante. Sono state evitate informazioni su nomi, enti o luoghi specifici.

"Chi vorrà essere il nuovo Presidente della Provincia dovrà prendersi la responsabilità di svuotare l’invaso del Furlo per permettere le ricerche di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso nell’ottobre 2024": Nicolò Pierini, consigliere regionale della Lega, aggiunge sul tavolo della partita dell’elezione del successore di Giuseppe Paolini questo nuovo punto. In un contesto politico dove ancora non c’è nulla di chiaro su chi potrebbe essere il nuovo presidente, Pierini va ad aggiungere una condizione in più per quest’elezione: "Non è un punto politico, è un punto di umanità perché è necessario dare alla madre di questo ragazzo una risposta a una domanda che non la fa dormire la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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