La consulta degli studenti incontra il nuovo presidente della Provincia

Da latinatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Provincia ha incontrato la Consulta Provinciale degli Studenti. La riunione si è svolta in vista dell’appuntamento del 9 maggio a Ventotene. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati alle attività degli studenti e alle prossime iniziative programmate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.

Il presidente della Provincia Federico Carnevale ha incontrato la Consulta Provinciale degli Studenti in vista anche del 9 maggio a Ventotene.L’incontro si inserisce nel percorso di ascolto attivo e presenza costante sul territorio che il presidente Carnevale sta portando avanti attraverso una.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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