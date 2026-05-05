La consulta degli studenti incontra il nuovo presidente della Provincia

Il presidente della Provincia ha incontrato la Consulta Provinciale degli Studenti. La riunione si è svolta in vista dell’appuntamento del 9 maggio a Ventotene. Durante l’incontro sono stati discussi temi legati alle attività degli studenti e alle prossime iniziative programmate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.

Il presidente della Provincia Federico Carnevale ha incontrato la Consulta Provinciale degli Studenti in vista anche del 9 maggio a Ventotene.L’incontro si inserisce nel percorso di ascolto attivo e presenza costante sul territorio che il presidente Carnevale sta portando avanti attraverso una.🔗 Leggi su Latinatoday.it Saturn Transit in Revati Nakshatra 2026 | All 12 Signs | Vedic Astrology Predictions Notizie correlate La neo direttrice del distretto sanitario di Parma incontra il presidente della ProvinciaI temi della sanità del distretto di Parma sono stati al centro dell’incontro a Palazzo Giordani tra il presidente della Provincia di Parma... Leggi anche: Polcri in tour: il presidente della Provincia incontra sindaci e amministratori Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gerosa: Grazie agli studenti per il loro impegno, sono un esempio; Studenti: il presidente della Consulta provinciale Riccardo Garzo eletto Vice Portavoce nazionale; La Consulta provinciale degli studenti presente in Consiglio comunale; Dialogo e programmazione, il Presidente della Provincia di Latina incontra la Consulta Provinciale degli Studenti. La consulta degli studenti incontra il nuovo presidente della ProvinciaIl presidente della Provincia Federico Carnevale ha incontrato la Consulta Provinciale degli Studenti in vista anche del 9 maggio a Ventotene. L’incontro si inserisce nel percorso di ascolto attivo e ... latinatoday.it Dialogo e programmazione, il Presidente della Provincia di Latina incontra la Consulta Provinciale degli StudentiIl presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, ha incontrato questa mattina la Consulta Provinciale degli Studenti nella sede dell’ente, avviando un confronto diretto con i rappresentant ... radioluna.it Provincia di Salerno: Giuseppe Parente è il nuovo presidente. Parente: "Non sarò l'uomo solo al comando, ma coordinerò una squadra" - Leggi: https://shorturl.at/h52qb #ProvinciadiSalerno - facebook.com facebook