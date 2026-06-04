Il Piano di protezione civile aggiornato mira a rafforzare la gestione delle emergenze, integrando le esperienze della pandemia e le crescenti minacce climatiche. Sindaci, volontari, tecnici e forze dell’ordine partecipano a incontri per coordinare le attività e migliorare le risposte. La strategia si concentra sulla creazione di una rete più efficace e sulla preparazione alle emergenze future. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate o sulle tempistiche di attuazione.

Dalla lezione della pandemia alle nuove sfide climatiche. Sindaci, volontari, tecnici e forze dell’ordine riuniti per costruire una rete sempre più efficace nella gestione delle emergenze. Pioltello si conferma punto di riferimento per la Martesana, la città ha ospitato in biblioteca la seconda tappa di presentazione del nuovo Piano di Protezione Civile di Città Metropolitana, in cattedra anche Giovanni Menduni, docente del Politecnico di Milano. Un incontro oltre l’aspetto tecnico che racconta una sfida sempre più attuale: costruire un corpo moderno, integrato e capace di affrontare rischi che cambiano rapidamente, dagli eventi meteorologici estremi alle emergenze sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo Piano di protezione civile: "Così ci prepariamo alle emergenze"

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