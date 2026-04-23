Emergenze e soccorso animali | nasce il nuovo piano della Protezione Civile

Nella capitale si è tenuto un incontro tra Protezione Civile e associazioni dedicate alla tutela degli animali per discutere di un nuovo piano di intervento in caso di emergenze. L’obiettivo è coordinare le operazioni di soccorso e assistenza in situazioni di crisi che coinvolgono animali di varie specie. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti di enti pubblici e organizzazioni del settore, con l’intento di definire procedure condivise.

? Cosa sapere Protezione Civile e associazioni si riuniscono a Roma per il nuovo piano soccorso animali.. Il progetto pilota integrerà il benessere animale nei protocolli operativi nazionali di emergenza.. A Roma, il 22 aprile presso l’Auditorium del Dipartimento della Protezione Civile, le autorità e le principali associazioni animaliste hanno discusso le nuove direttive operative per il soccorso e l’assistenza agli animali in caso di emergenza. L’incontro ha riunito figure chiave provenienti dal Ministero della Salute, dalla Regione Emilia Romagna, dall’ASL di Napoli e dal Centro di Referenza per l’igiene urbana veterinaria. Al tavolo sono seduti anche i rappresentanti di ENPA, LAV, LEIDAA, LNDC Animal Protection e OIPA.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenze e soccorso animali: nasce il nuovo piano della Protezione Civile Notizie correlate Etna più sicuro: nuovi quad per soccorso tra vulcano, rischi e emergenze. Rinforzo operativo per Protezione Civile.Rinforzo per la Protezione Civile sull’Etna: consegnati due quad per il soccorso Due nuovi quad 4×4 sono stati consegnati oggi, 15 febbraio 2026, ai... Leggi anche: Sicurezza urbana e nuovo piano della Protezione civile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Protezione civile e animali: presentate nuove indicazioni soccorso e assistenza in emergenza - LAV; Megaesercitazione a Somma Lombardo: 120 operatori simulano emergenze sul Ticino; Maltempo, via alla ricognizione dei danni. Le istruzioni per inoltrare la documentazione; Crans Montana, Regione presenta un vademecum per salvare vite dagli incendi. Protezione civile e animali: presentate nuove indicazioni soccorso e assistenza in emergenzaUn passo avanti storico, ora serve collaborazione concreta sui territori. Abbiamo accolto con favore il riconoscimento del ruolo delle associazioni e chiesto l’avvio di un nuovo protocollo d’intesa ... lav.it La Protezione civile adesso si occuperà a livello nazionale anche degli animali nelle situazioni di calamità: il nuovo decretoE' una svolta importantissima relativamente al riconoscimento dell'importanza della tutela e della protezione anche degli altri esseri viventi che abitano in Italia ed è passata in silenzio, quando si ... fanpage.it Avviso della Protezione civile regionale: previste condizioni di criticità dalle 8 di domani 23 aprile per circa 10 ore, attivate le procedure di monitoraggio e attenzione sul territorio - facebook.com facebook #allertaGIALLA meteo-idro, giovedì #23aprile, su settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile x.com