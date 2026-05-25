Cervia il Comune approva il nuovo piano di Protezione civile | Strumento che garantisce una risposta coordinata alle emergenze

A Cervia, è stato approvato il nuovo Piano di Protezione Civile dal commissario straordinario. Il documento, aggiornato secondo le norme nazionali e regionali, serve a coordinare le risposte in caso di emergenze e a ridurre i rischi sul territorio. Il piano definisce le procedure e le risorse da attivare in situazioni di calamità o eventi critici.

A Cervia, il commissario straordinario Michele Formiglio ha approvato l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile, uno strumento fondamentale per la riduzione e gestione dei rischi del territorio, redatto nel rispetto del Codice della Protezione Civile e della normativa vigente che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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