La settima edizione di Cover me contest musicale di Noi &amp; Springsteen

Da ecodibergamo.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settima edizione di «Cover me», il contest musicale organizzato da «Noi & Springsteen», si concentra sulla reinterpretazione delle canzoni di Bruce Springsteen. I partecipanti devono smontare un brano originale, riassemblarlo e renderlo unico, mantenendo comunque l’essenza dell’originale. La sfida invita i musicisti a dimostrare creatività e rispetto per l’autore, senza perdere di vista l’anima delle composizioni.

MUSICA. La sfida: prendere una canzone di Bruce Springsteen, smontarla, riassemblarla e farla propria senza perderne l’anima. Sta per partire la settima edizione di «Cover me», il contest musicale organizzato dall’associazione «Noi & Springsteen» che pone ai musicisti una sfida affascinante: prendere una canzone di Bruce Springsteen, smontarla, riassemblarla e farla propria senza perderne l’anima. Le iscrizioni aprono il 31 marzo. La nuova edizione porterà alcune novità, con l’obiettivo di incoraggiare una lettura personale e creativa dei brani senza snaturarne l’essenza. Sarà presente un’unica giuria, chiamata a valutare le esibizioni sulla base delle categorie «Miglior cover» e «Miglior brano inedito» (o canzone del proprio repertorio). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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