Il Napoli resta con Hojlund tre anni dopo che il Manchester United lo ha pagato 85 milioni

Il Napoli ha confermato l’acquisto di un attaccante per tre anni, in seguito alla cessione di un altro calciatore al Manchester United. Quest’ultimo club ha pagato 85 milioni di euro per portare via il giocatore. La firma del contratto tra il nuovo attaccante e il club partenopeo è stata ufficializzata recentemente, senza ulteriori dettagli sui termini. La notizia è stata diffusa dai canali ufficiali delle due squadre.

2026-06-03 13:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Il Napoli ha annunciato questo mercoledì l’acquisto definitivo dell’attaccante danese Rasmus Højlund, arrivato alla squadra nel settembre 2025 dal Manchester United, dopo aver soddisfatto le condizioni concordate nel suo prestito. “Il Napoli comunica che si sono verificate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United – si legge in una nota del Club -. Il danese, uno dei pezzi forti dell’attacco del Napoli, è arrivato al club a inizio stagione dopo un prestito con obbligo di riscatto se fossero rispettati alcuni parametri, tra cui la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI SHOCK ITALY

Notizie e thread social correlati

Hojlund scatta il riscatto del Napoli: 44 milioni al Manchester United, contratto fino al 2030Il Napoli ha completato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United per 44 milioni di euro, con un contratto valido fino al 2030.

Hojlund, il Napoli ha inserito la clausola rescissoria da 85 milioniIl Napoli ha riscattato Hojlund dal Manchester United e gli ha firmato un contratto fino al 2030.

Temi più discussi: Napoli: ufficiale il riscatto di Højlund dal Manchester United; Napoli-Hojlund, riscatto ufficiale: lo United incassa 44 milioni di euro; Il saluto di Conte; Ederson al Manchester United e tutte le cessioni d'oro dell'Atalanta: i migliori affari della Dea da Retegui a Koopmeiners, ma il record resta di Hojlund.

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Rasmus Højlund dal Manchester United x.com

Napoli, Højlund riscattato dal Manchester United: è azzurro a titolo definitivo. Le cifreIl Napoli ha riscattato Rasmus Højlund dal Manchester United. L’attaccante danese resta in azzurro dopo una stagione da 44 presenze e 16 gol ... affaritaliani.it

[BBC] Il Crystal Palace vuole Iraola come successore di Glasner, con Lampard tra gli obiettivi alternativi reddit

Napoli, Hojlund è tuo: ufficiale il riscatto dal Manchester UnitedIl Napoli riscatta Rasmus Hojlund dal Manchester United. L’attaccante danese sarà uno dei pilastri del nuovo progetto. europacalcio.it