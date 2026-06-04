Il Napoli ha riscattato Hojlund dal Manchester United e gli ha firmato un contratto fino al 2030. La clausola rescissoria inserita nel contratto è di 85 milioni di euro. Secondo il Cies, il valore di mercato del calciatore è stimato in 100 milioni di euro. Hojlund è appena diventato ufficialmente un giocatore del club azzurro.

Per il Cies, Hojlund vale 100 milioni. Hojlund è appena diventato un calciatore del Napoli. Il club azzurro lo ha riscattato dal Manchester United ( che non vedeva l’ora, va ricordato ) e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2030. In questo contratto, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha inserito una clausola rescissoria da 85 milioni. Quindi con 85 milioni, altri club potrebbero acquistare il danese. Lo faranno? Vedremo. La Gazza ricorda che Rasmus ha segnato 16 gol in 44 presenze in tutte le competizioni. Una buona media. Va ricordato che il calciatore danese si è sacrificato molto nel ruolo che fu di Lukaku. Gioca meglio faccia alla porta e lanciato in profondità, come qualche volta (diciamo anche di rado: due volte) è avvenuto grazie a De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Hojlund, il Napoli ha inserito la clausola rescissoria da 85 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hojlund-Napoli, riscatto da 44 milioni e clausola da 85Il Napoli sta pianificando di riscattare il cartellino di Rasmus Hojlund, con un investimento di 44 milioni di euro.

Hojlund riscattato dal Napoli: come funziona la clausola rescissoria, vale anche in Italia?Hojlund è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli con un contratto a titolo definitivo.

Temi più discussi: Napoli-Hojlund, ufficiale il riscatto: le news di calciomercato; Napoli, il piano di Allegri: Hojlund-pilastro e De Bruyne da convincere; Hojlund è ufficialmente del Napoli, il comunicato del club: Maturate le condizioni; Napoli, riscattato Hojlund a titolo definitivo dal Manchester United.

HOJLUND DIVENTA A TUTTI GLI EFFETTI UN CALCIATORE DEL NAPOLI Maturate le condizioni per l'acquisto definitivo del calciatore dal Manchester United: LO HA APPENA COMUNICATO IL CLUB AZZURRO CONTENTI DELLA PERMANENZA DI x.com

[Gazzetta] Max Allegri sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli al posto di Antonio Conte. Ha vinto la corsa tra lui e Vincenzo Italiano. L'unica cosa che resta da definire ora è il modo per terminare il suo rapporto contrattuale con il Milan, con cui ha ancor reddit

Rasmus Hojlund è tutto del Napoli. La spesa per il suo cartellino seconda solo a quella di OsimhenRasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore di proprietà del Napoli. La notizia era nell'aria, col centravanti danese che nel corso della stagione ha raggiunto tutte le condizioni per far scattare ... tuttomercatoweb.com

I dettagli del riscatto di Hojlund: è il secondo giocatore più costoso di sempre per il NapoliViste queste cifre, Hojlund diventa a tutti gli effetti il giocatore più costoso nella storia del Napoli. Irraggiungibile Victor Osimhen al primo posto, il danese aggancia invece Hirving Lozano sul ... tuttomercatoweb.com