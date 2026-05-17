Hojlund scatta il riscatto del Napoli | 44 milioni al Manchester United contratto fino al 2030
Il Napoli ha completato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United per 44 milioni di euro, con un contratto valido fino al 2030. La squadra partenopea ha ottenuto la qualificazione in Champions League dopo la vittoria contro Pisa, e questa vittoria ha attivato automaticamente le clausole di riscatto previste per l’attaccante danese. Hojlund si è unito ufficialmente al club partenopeo, che ha annunciato l’accordo attraverso comunicati ufficiali.
Con la vittoria del Napoli a Pisa e la matematica qualificazione in Champions League, scattano in automatico le condizioni dell’obbligo di riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. Cifra dell’operazione: 44 milioni di euro. Per il danese pronto un contratto col Napoli fino al 2030 a 5 milioni a stagione, con clausola rescissoria da 85 milioni valida da luglio 2027. Rasmus Hojlund è un giocatore del Napoli a titolo definitivo. La vittoria di oggi sul Pisa, unita alla qualificazione matematica in Champions League raggiunta proprio con questo risultato, ha fatto scattare in automatico le condizioni dell’obbligo di riscatto previsto nel prestito siglato la scorsa estate con il Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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