Hojlund scatta il riscatto del Napoli | 44 milioni al Manchester United contratto fino al 2030

Il Napoli ha completato l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United per 44 milioni di euro, con un contratto valido fino al 2030. La squadra partenopea ha ottenuto la qualificazione in Champions League dopo la vittoria contro Pisa, e questa vittoria ha attivato automaticamente le clausole di riscatto previste per l’attaccante danese. Hojlund si è unito ufficialmente al club partenopeo, che ha annunciato l’accordo attraverso comunicati ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui