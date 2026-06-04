il napoli presenta i ritiri estivi 2026

La SSC Napoli, nella splendida cornice di Palazzo Petrucci, ha presentato i ritiri estivi di Dimaro Folgarida (dal 17 al 27 luglio) e Castel di Sangro (dal 30 luglio al 13 agosto). Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: “Con Dimaro siamo ormai amici da 15 anni, speriamo di andare ancora avanti. Castel di Sangro invece ci ha salvati durante il Covid. Abbiamo due mondi diversi: il Trentino è una Regione accogliente, sono abituati, mentre in Abruzzo sono un pochino più tosti, non c’è nulla da fare. Si fanno spesso dei discorsi politici, ma la politica non c’enatra nulla con lo sport. Grazie al sindaco per l’iniziativa del cinema all’aperto, ci saranno 400 posti a sedere in piazza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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