ssc napoli il 4 giugno la presentazione dei ritiri estivi

a Palazzo Petrucci. Entra nel vivo la programmazione della nuova stagione della SSC Napoli. Il club azzurro presenterà ufficialmente i ritiri estivi 2026 nel corso di una conferenza stampa in programma il prossimo 4 giugno presso Palazzo Petrucci. Dopo la conclusione dell’annata sportiva, la società è già al lavoro per organizzare la preparazione precampionato che, come da tradizione, si svolgerà in due tappe: prima a Dimaro-Folgarida e successivamente a Castel di Sangro. Durante l’incontro del 4 giugno saranno illustrati nel dettaglio il calendario dei ritiri, il programma degli allenamenti, gli eventi dedicati ai tifosi e le eventuali amichevoli estive che accompagneranno la preparazione della squadra in vista della stagione 2026-27. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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