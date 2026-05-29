Il Napoli ha richiesto informazioni sul calciatore Dusan Vlahovic, il cui contratto scade a giugno 2024. La società ha avviato contatti per valutare le possibilità di un eventuale trasferimento. Vlahovic, attualmente in forza a una squadra di Serie A, è sotto contratto fino alla stessa data. Non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sulle offerte ufficiali. La richiesta di informazioni è parte di una fase preliminare di valutazione da parte del club partenopeo.

Il Napoli si informa su Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo può diventare una delle occasioni più importanti della prossima sessione di mercato. Il suo contratto con la Juventus scadrà tra un mese. Il futuro, al momento, resta ancora da definire. La posizione dell’attaccante è stata al centro di valutazioni diverse nelle ultime settimane. In una prima fase, l’addio ai bianconeri appariva lo scenario più probabile. Successivamente, però, è tornata a circolare anche l’ipotesi di una permanenza a Torino, eventualmente attraverso un nuovo accordo. La Juventus dovrà quindi prendere una decisione in tempi brevi. Senza un rinnovo, Vlahovic potrebbe liberarsi e diventare un profilo appetibile per numerosi club. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vlahovic in scadenza, il Napoli chiede informazioni sul serbo

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