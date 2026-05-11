Vlahovic Juve | scende in campo Elkann nuovo incontro per il rinnovo breve Ma la famiglia del serbo ha una convinzione

Da juventusnews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolto un nuovo incontro tra i rappresentanti della Juventus e il giocatore, con la presenza di un membro della famiglia di Vlahovic. La trattativa riguarda un possibile rinnovo di breve durata per il contratto dell’attaccante serbo, che al momento appare indeciso sulla decisione da prendere. La discussione si è concentrata sui dettagli del prolungamento e sulle eventuali condizioni future.

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Vlahovic Juve: scende in campo Elkann, nuovo incontro per il rinnovo breve sul futuro del centravanti bianconero che temporeggia. Uno, due. In una manciata di minuti,  Dusan Vlahovic  ha restituito alla Juventus quattro punti e una nuova consapevolezza. Dopo la rete da subentrato contro il Verona, il sigillo fulmineo di Lecce ha confermato che il bomber serbo è tornato, portando con sé un rumore assordante che profuma di  Champions League. Un ritorno che  Luciano Spalletti  ha accolto non solo con sollievo, ma con una richiesta esplicita alla società: Dusan è l’unico nell’organico con quelle caratteristiche rare e imprescindibili. Il tecnico toscano è in pressing, e la proprietà, con  John Elkann  in testa, ha già iniziato a muoversi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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