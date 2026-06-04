Il motivo per cui il Napoli ha scelto Allegri | fare molto meglio in Champions

Il Napoli ha deciso di ingaggiare Allegri con l’obiettivo di migliorare le prestazioni in Champions League. La scelta è motivata dalla volontà di rafforzare la squadra nelle competizioni europee, puntando su un tecnico con esperienza in questo torneo. La trattativa si è conclusa con l’accordo tra le parti, e Allegri è stato annunciato come nuovo allenatore. La società ha comunicato che il cambio di guida tecnica mira a ottenere risultati più competitivi in Europa.

C’è una domanda che accompagna l’arrivo di Massimiliano Allegri, e a cui prova a rispondere la Gazzetta dello Sport: perché il Napoli ha scelto Allegri proprio ora, dopo aver vinto due scudetti in pochi anni? Guiderà un club protagonista delle ultime quattro stagioni — il tricolore con Spalletti, quello con Conte — e parte, paradossalmente, con tutto da perdere. La spiegazione, secondo la rosea, è una sola: l’ambizione europea. “Guiderà infatti un club che in campionato è stato protagonista nelle ultime quattro stagioni. Ha vinto lo scudetto con Spalletti, poi con Conte, dunque – ed è un paradosso – se Max si laureasse campione d’Italia, qualcuno direbbe: ma cosa ha fatto di speciale? Difficile poi che possa far meglio dal punto di vista dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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