Il presidente ha deciso di cambiare allenatore dopo aver vinto due scudetti in quattro anni. La motivazione ufficiale è il desiderio di migliorare le prestazioni in Champions League. La scelta di Allegri è stata comunicata dopo un’attenta valutazione, puntando a risultati più prestigiosi nelle competizioni europee. La decisione segue un ciclo di successi nazionali, con l’obiettivo di alzare l’asticella anche in ambito internazionale.

Gli allenatori, si sa, vanno molto più volentieri dove c’è la concreta possibilità di far meglio dei predecessori. C’è anche chi preferisce squadre in crisi o comunque reduci da campionati disastrosi. Il margine di miglioramento è quasi scontato. Da questo punto di vista, dunque, verrebbe da dire che Allegri al Napoli ha tutto da perdere. Guiderà infatti un club che in campionato è stato protagonista nelle ultime quattro stagioni. Ha vinto lo scudetto con Spalletti, poi con Conte, dunque - ed è un paradosso - se Max si laureasse campione d’Italia, qualcuno direbbe: ma cosa ha fatto di speciale? Difficile poi che possa far meglio dal punto di vista dello spettacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il vero motivo per cui De Laurentiis ha scelto Allegri

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