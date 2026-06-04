Il mondo ellenico | focus sulla la culla invisibile del sapere occidentale al Planetarium Pythagoras

Da reggiotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 5 giugno alle 19, il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ospiterà il quinto appuntamento del ciclo dedicato a “Il mondo ellenico”. L’evento si concentrerà sulla storia e il ruolo della civiltà greca come origine della scienza, dell’arte e della politica occidentale. La serata si svolgerà alla Città Metropolitana e intende approfondire il patrimonio culturale lasciato dagli antichi greci.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Venerdì 5 giugno alle ore 19 il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà il quinto appuntamento del ciclo: “Il mondo ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale — Scienza, Arte e Politica”.Il professor Pasquale Amato, Storico e già docente di Storia dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Kathecon, il potere che frena”: focus al Planetarium PythagorasIl Planetarium Pythagoras ospiterà martedì 26 maggio un intervento del professor Gianfranco Cordì, filosofo della scienza.

"Sei un mito": focus con il professor Gianfranco Cordì al Planetarium PythagorasAl Planetarium Pythagoras si è tenuto un focus con il professor Gianfranco Cordì, durante il quale si è discusso di vari aspetti legati alla cultura...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web