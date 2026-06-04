Il mondo ellenico | focus sulla la culla invisibile del sapere occidentale al Planetarium Pythagoras

Notizia in breve

Il 5 giugno alle 19, il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria ospiterà il quinto appuntamento del ciclo dedicato a “Il mondo ellenico”. L’evento si concentrerà sulla storia e il ruolo della civiltà greca come origine della scienza, dell’arte e della politica occidentale. La serata si svolgerà alla Città Metropolitana e intende approfondire il patrimonio culturale lasciato dagli antichi greci.