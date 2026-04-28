Sei un mito | focus con il professor Gianfranco Cordì al Planetarium Pythagoras
Al Planetarium Pythagoras si è tenuto un focus con il professor Gianfranco Cordì, durante il quale si è discusso di vari aspetti legati alla cultura pop e ai riferimenti degli anni '90. Tra i temi affrontati, sono stati citati dettagli come tappetini nuovi e deodoranti recenti, ricordando un brano degli 883 del 1993 che descriveva una ragazza considerata un mito per la sua bellezza e impossibilità.
"Tappetini nuovi, Arbre MagiqueDeodorante appena preso che fa molto chic» cantavano nel 1993 gli 883, riferendosi a una ragazza alla quale si rivolgevano dicendo: «sei un mito, sei un mito perchéTu per tutti noi sei la più bella ma impossibile". Sulla scorta di questa suggestione musicale, il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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