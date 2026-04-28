Sei un mito | focus con il professor Gianfranco Cordì al Planetarium Pythagoras

Al Planetarium Pythagoras si è tenuto un focus con il professor Gianfranco Cordì, durante il quale si è discusso di vari aspetti legati alla cultura pop e ai riferimenti degli anni '90. Tra i temi affrontati, sono stati citati dettagli come tappetini nuovi e deodoranti recenti, ricordando un brano degli 883 del 1993 che descriveva una ragazza considerata un mito per la sua bellezza e impossibilità.