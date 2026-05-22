Kathecon il potere che frena | focus al Planetarium Pythagoras

Il Planetarium Pythagoras ospiterà martedì 26 maggio un intervento del professor Gianfranco Cordì, filosofo della scienza. La discussione si concentrerà sulla teoria di Carl Schmitt, secondo cui il “Kathecon” rappresenta il nodo centrale tra teologia e politica. Lo studioso analizzerà il concetto e il suo ruolo nel pensiero politico e religioso, senza entrare in giudizi o interpretazioni personali. L’evento si svolgerà alle ore 21 e sarà aperto a tutti gli interessati.

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