Kathecon il potere che frena | focus al Planetarium Pythagoras
Il Planetarium Pythagoras ospiterà martedì 26 maggio un intervento del professor Gianfranco Cordì, filosofo della scienza. La discussione si concentrerà sulla teoria di Carl Schmitt, secondo cui il “Kathecon” rappresenta il nodo centrale tra teologia e politica. Lo studioso analizzerà il concetto e il suo ruolo nel pensiero politico e religioso, senza entrare in giudizi o interpretazioni personali. L’evento si svolgerà alle ore 21 e sarà aperto a tutti gli interessati.
“La questione di fondo di tutta la teologia?politica è il Kathecon". A partire da questa celebre affermazione del giurista tedesco Carl Schmitt, il professor Gianfranco Cordì, filosofo della scienza, interverrà martedì 26 maggio, alle ore 21.00, presso il Planetarium Pythagoras della Città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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