il mondo corre a roma al golden gala mennea

Dall’oro olimpico di Parigi alla pedana dell’Olimpico. Stasera Roma mette in pista le regine della velocità caraibica, e per la Giamaica è già l’ora della verità. Se la primavera dell’atletica leggera ha seminato promesse, l’inizio dell’estate all’Olimpico promette il raccolto delle grandi occasioni. Fari puntati sulla pista dell’Olimpico, dove la velocità declinata al femminile offre due piatti forti che, da soli, valgono il prezzo del biglietto. La copertina della serata appartiene di diritto a Julien Alfred. La regina di Santa Lucia, capace di far piangere un’intera isola di gioia con il titolo olimpico dei 100 metri, si presenta sui 200 metri per il suo debutto stagionale sul suolo europeo nella mezza distanza. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Hitlers Greatest Illusion: The Dark Truth of the 1936 Berlin Olympics

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