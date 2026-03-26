Golden Gala Pietro Mennea Noah Lyles corre i 100 metri a Roma il 4 giugno

Il 4 giugno allo stadio Olimpico si svolgerà la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quinta tappa della Wanda Diamond League. Tra gli atleti in gara ci sarà il campione olimpico di Parigi e otto volte campione mondiale, che prenderà parte alla gara dei 100 metri. L'evento vedrà la partecipazione di vari atleti di alto livello nel contesto della manifestazione di atletica leggera.

Il campione olimpico di Parigi e otto volte oro mondiale sarà tra i protagonisti della 46ª edizione allo stadio Olimpico, quinta tappa della Wanda Diamond League. Nel 2019 corse i 200 con lo stesso crono iconico di Pietro Mennea: 19.72. Noah Lyles sarà a Roma. Il campione olimpico dei 100 metri di Parigi 2024 ha confermato la sua partecipazione al Golden Gala Pietro Mennea, 46ª edizione in programma giovedì 4 giugno 2026 allo stadio Olimpico. Lo sprinter statunitense sarà una delle stelle di punta della quinta tappa della Wanda Diamond League, la prima della stagione sul suolo europeo. I biglietti sono già disponibili su TicketOne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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