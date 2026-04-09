Golden Gala Pietro Mennea 2026 | Keely Hodgkinson sfida i 400 metri a Roma il 4 giugno

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno. Tra gli atleti presenti ci sarà la campionessa olimpica degli 800 metri, che affronterà per la prima volta i 400 metri. La stessa atleta ha recentemente partecipato alla staffetta 4×400 ai Mondiali indoor di Torun, dove ha ottenuto risultati sorprendenti. La competizione vedrà anche altri protagonisti del panorama internazionale dell’atletica leggera.

Il cast del Golden Gala Pietro Mennea 2026 si arricchisce di un altro nome di altissimo livello. Il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma sarà in pista Keely Hodgkinson, campionessa olimpica degli 800 metri e primatista mondiale indoor della specialità, pronta a misurarsi con una distanza diversa dal solito: i 400 metri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La 24enne di Manchester è una delle atlete più complete e vincenti dell’atletica mondiale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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