Il modello Meloni ha portato a un aumento dei rimpatri e a una riduzione degli sbarchi. La strategia si basa su misure concrete e si sta affermando come esempio in Europa. Al centro di questa politica c’è la gestione dei flussi migratori, considerata un tema delicato e complesso. La sua efficacia ha contribuito a rafforzare la posizione del paese nel contesto europeo. La strategia continua a essere applicata con risultati che si riflettono sui numeri di ingressi e rimpatri.

L'Italia detta la linea, ok Ue sui rimpatri veloci. Il Pd frigna: "Come l'Ice" 4 di Sera, braccianti arsi vivi. Capezzone: "Immigrazione, bisogna gestire i numeri" Una nuova strategia, concreta, efficace e capace persino di trasformarsi in un modello in Europa. E che vale tanto di più in quanto al centro di tale approccio c’è un dossier complesso e delicato quale quello della gestione dei flussi migratori. Fratelli d’Italia tira così le fila di quanto fatto in questi anni di governo sul fronte immigrazione, durante una conferenza stampa tenutasi ieri alla Camera, nella quale sono stati sciorinati numeri, dati e provvedimenti a sostegno dell’operato dell’esecutivo Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il modello Meloni funziona. Più rimpatri, meno sbarchi e una nuova centralità nell'Ue

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