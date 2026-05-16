Svolta Ue sui rimpatri Meloni | Il modello italiano è diventato anche l’approccio dell’Europa
Nelle ultime settimane si è assistito a una modifica nelle politiche europee sui rimpatri, con un nuovo orientamento adottato dall’Unione Europea. La Dichiarazione di Chi?in?u ha riconosciuto la validità di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra cui gli hub di rimpatrio in paesi terzi. Questa decisione si basa sul modello italiano avviato in Albania, che ora sembra influenzare le scelte dell’UE in materia. La presidente del Consiglio ha commentato questa evoluzione, affermando che l’approccio italiano è diventato un modello anche a livello europeo.
«La Dichiarazione di Chi?in?u riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania ». La svolta matura nel tardo pomeriggio di ieri, quando nei corridoi del vertice moldavo il testo viene definito fino all’ultima mediazione diplomatica. Oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendica il successo della linea italiana: «Quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa». Meloni: “Risultato importante”. Dietro quella dichiarazione c’è molto più di una disputa semantica sui migranti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News - Modello Albania. Perché lUe ha detto sì e perché fa così discutere 9/12/2025
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