Il trenino che percorre le vie di Gatteo Mare è tornato in funzione, attirando nuovamente molti visitatori durante il giorno e la sera. La riapertura ha riscosso grande interesse tra il pubblico, che ha accolto con entusiasmo il servizio di trasporto su rotaia all’interno del paese. La linea ha ripreso le sue corse abituali, offrendo un collegamento tra le principali zone di interesse della località. La ripresa delle attività è avvenuta senza particolari problemi.

E’ tornato a grande richiesta di pubblico a Gatteo Mare il trenino che di giorno e alla sera gira per le strade del paese. E il primo giorno, lunedì 1 giugno, è stato un autentico boom, con gente ad attendere il proprio turno anche più di un’ora, grazie anche a una folal da Ferragosto, con il lungo weekend da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno. Il trenino è una sorta di servizio navetta dai parcheggi per un tour panoramico della località turistica e per chi vuole andare in spiaggia. Ma soprattutto un’occasione di svago per i più piccoli. Titolare del trenino è Maicol Cavedo di Cremona. Quanto costa fare un viaggio in trenino? "E’ gratis di giorno dalle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il mio trenino è partito subito col botto"

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