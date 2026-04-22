Cus stagione col botto Subito oro per Anna Frilli

La nuova stagione del Cus Ferrara triathlon è iniziata con successo, con gli atleti che hanno conquistato una medaglia d’oro nel primo evento. La competizione si è svolta lo scorso fine settimana in diverse località, tra cui Milano, Cesenatico e Andora, dove i partecipanti gialloneri hanno mostrato le proprie capacità e ottenuto risultati rilevanti. Questa partenza promette bene per le sfide in arrivo.

Parte col botto la nuova stagione per il Cus Ferrara triathlon. Nello scorso fine settimana, gli atleti gialloneri si sono dati battaglia sui palcoscenici di Milano, Cesenatico e Andora. Le medaglie, anche quelle più importanti, sono puntualmente arrivate. All’Idroscalo di Milano si è disputato il “classico” triathlon olimpico di inizio stagione. Per il Cus Ferrara hanno preso il via i fratelli Anna e Marco Frilli, ex sciatori di valore oggi eccellenti pedalatori da lunga distanza. Anna Frilli al suo primo triathlon in carriera vince la medaglia d’oro nella categoria S3. 2h.24.38 la sua performance, valsa il 12° posto tra le “assolute”, con una frazione in bici da quasi i 40 km di media oraria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cus, stagione col botto. Subito oro per Anna Frilli Notizie correlate Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1)Gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League. Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol al Nottingham Forest (che però perde 3-1)Gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League.