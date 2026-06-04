Il Mio Karate | un nuovo viaggio nel mondo delle arti marziali

Da Mercoledì 3 giugno 2026 è on line la rubrica-giornale Il Mio Karate. Lo cura “per passione e non certo per guadagno”, ci tiene a precisare, Marco Gregoretti, giornalista d’inchiesta, collaboratore di Libero e istruttore di Karate Shotokan. L’iniziativa editoriale trova spazio all’interno di Gente.it, diretto da Davide Burchiellaro, l’edizione on line del settimanale a larga diffusione Gente, diretto da Umberto Brindani Il Mio Karate si propone di raccontare il mondo delle arti marziali da un punto di vista non soltanto tecnico e di settore, ma anche di benessere, di storia, di costume attraverso l’utilizzo di articoli, interviste, spazi tematici, video e fotografie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Unaltra tappa del mio viaggio alla ricerca dellarte marziale perfetta.

Notizie e thread social correlati

Arti marziali - Karate. Quattro ori regionali per BodymindIl Bodymind Karate Team di Gossi ha conquistato quattro titoli regionali durante le competizioni svoltesi tra Altopascio e Montecarlo.

Leggi anche: Arti marziali - Karate. Shotokan sugli scudi al trofeo "Kids-Csen»

Temi più discussi: Gente.it: arriva Il Mio Karate. Arti marziali, cultura sportiva e formazione a cura di Marco Gregoretti; Cus Molise, prima positiva per Alessandra Cipullo nel karate. Competizione di livello assoluto, esperienza fantastica; Francesca: La malattia di Fabry scoperta quando è morto mio padre. Combatto per i miei figli; Il karateka monzese Matteo Avanzini vince i campionati europei.

youtu.be/A_1YpxjvWHg?is… Caffè 30 05 26 1) Il mio #karate, un sogno on line 2) A #Garlasco video non utilizzabile ripreso il 13 agosto 2007 da una telecamera di servizio? 3) Questa sera alle 20,15 #Macchianera su Rai tre alla fine di Fin che la barca va di x.com

Superato il mio karishodan reddit

Avanzini: Il mio karate tutto fede e famigliaIl 21enne di Muggiò è il nuovo campione del mondo di karate dei pesi massimi. Cresciuto con il mito di 'Karate-Kid' e una forte fede religiosa, alterna le sue giornate tra gli amici, lo studio e ... sport.sky.it

Yuri Shirai: Il ricordo di mio padre, una vita per il karateNel 1965 venne in Italia per restarci sei mesi. Invece sono stati quasi sessant’anni, fino all’addio nella chiesa di Sant’Andrea a Milano dove un migliaio di persone ha salutato il 10 ottobre scorso ... ilfoglio.it