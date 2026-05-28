Arti marziali - Karate Shotokan sugli scudi al trofeo Kids-Csen

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Buoni piazzamenti per Shotokan Porcari all’ultima competizione della stagione agonistica prima della pausa estiva. Si è, infatti, disputato il torneo " Csen-Karate Kids ", riservato ai bambini dai 4 anni fino ai ragazzi di 15, a Metato, nel pisano. La competizione ha avuto subito un inizio positivo per il team porcarese. Samuele Sgueo e Dennis Notaro, entrambi partecipanti nella categoria "Bambini-B", hanno eseguito buone prove nel gioco del palloncino (combattimento simulato con avversario): Sgueo ha totalizzato un buon punteggio nella prova di kata (combattimento simulato), conquistando l’argento per la propria categoria. Nei "Fanciulli"... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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