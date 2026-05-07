Arti marziali - Karate Quattro ori regionali per Bodymind

Il Bodymind Karate Team di Gossi ha conquistato quattro titoli regionali durante le competizioni svoltesi tra Altopascio e Montecarlo. La squadra ha ottenuto quattro medaglie d’oro, portando a casa il successo nelle categorie di gara. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi atleti provenienti dalla regione, con la squadra locale che si è distinta per le sue performance.

Quattro campioni regionali per Bodymind Karate Team di Gossi, al confine tra Altopascio e Montecarlo. Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria "Cadetti": Sofia Giunta (42 kg), Bianca Azzena (Karate Ninja Club - 54 kg), Alberto Bellizzi (57 kg) e Andrea Bruno (47 kg). Questi ottimi risultati giungono dopo la bella prova di Niccolò Paoletti, Elisa Cerchi, Bianca Azzena e Sofia Giunta, convocati in squadra regionale per il triangolare "CTR" di Bologna dove avevano conquistato un argento e un bronzo. Oltre ai quattro campioni toscani, si sono qualificati di diritto alle finali nazionali, in programma ad Ostia, il 23 e 24 maggio, anche Beatrice Pezzica (42 kg) con un buon argento e Emanuele Puca (47 kg) con un bronzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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