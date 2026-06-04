Il Milan piomba su Summerville per il dopo-Leao | un affare da 40 milioni guidato da RedBird

Notizia in breve

Il Milan ha avviato trattative per acquistare Crysencio Summerville dal West Ham, con una proposta di circa 40 milioni di euro. La società ha scelto l’esterno olandese come possibile sostituto di Rafa Leao, che dovrebbe lasciare il club. La trattativa è in corso e si sta definendo in queste ore. RedBird, il fondo di investimento proprietario del club, sta guidando l’operazione.