Il Milan piomba su Summerville per il dopo-Leao | un affare da 40 milioni guidato da RedBird
Il Milan ha avviato trattative per acquistare Crysencio Summerville dal West Ham, con una proposta di circa 40 milioni di euro. La società ha scelto l’esterno olandese come possibile sostituto di Rafa Leao, che dovrebbe lasciare il club. La trattativa è in corso e si sta definendo in queste ore. RedBird, il fondo di investimento proprietario del club, sta guidando l’operazione.
Il Milan ha deciso di muoversi con decisione su Crysencio Summerville, individuando nell’esterno olandese del West Ham il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Rafa Leao, il cui addio a Milano viene ormai dato per certo. A lanciare l’indiscrezione sono i colleghi inglesi di teamtalk.com, secondo cui la proprietà americana guidata da RedBird sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta pesante da 40 milioni di euro per strappare il calciatore alla concorrenza. L’accelerazione dei rossoneri arriva in un momento paradossale per la storia del club, che si trova attualmente a gestire il mercato senza un direttore sportivo, un amministratore delegato o un allenatore ufficialmente in carica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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