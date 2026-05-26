Il Milan ha incontrato a Londra il tecnico spagnolo Iraola, discutendo della sua possibile candidatura come allenatore dopo Allegri. Durante il summit sono state affrontate anche le questioni legate all’offerta per il rinnovo di Leao. La società ha avviato trattative ufficiali per valutare la disponibilità dell’allenatore, senza ancora formalizzare un accordo. La scelta del successore di Allegri resta in fase di definizione.

La dirigenza del Milan ha avviato contatti concreti a Londra con Andoni Iraola per valutare la sua disponibilità a guidare la squadra in vista della prossima stagione sportiva. L’indiscrezione è stata rivelata dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermando come il club rossonero si fosse già attivato da giorni alla ricerca di valide alternative a Massimiliano Allegri, impostando una pianificazione tecnica forse slegata dal traguardo della qualificazione alla Champions League. L’obiettivo della società milanista è individuare un allenatore moderno, capace di valorizzare il parco giocatori attualmente presente in organico e in grado di proporre un’idea di gioco attraente e coinvolgente per la tifoseria; identikit che corrisponde perfettamente al profilo del tecnico basco. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan piomba su Iraola per il dopo Allegri: spunta il retroscena sul summit di Londra e l’offerta per Leao

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