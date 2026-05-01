L’AC Milan ha deciso di mettere in vendita l’attaccante francese Nkunku, dopo che l’accordo da 37 milioni di euro con il Chelsea non si è concluso positivamente. L’operazione tra le due squadre non è andata in porto, portando i rossoneri a valutare altre soluzioni per il giocatore. Nkunku era stato al centro di trattative e si trova ora in una situazione di incertezza riguardo al suo futuro nel club italiano.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. PISA, ITALIA – 13 FEBBRAIO: Christopher Nkunku dell’AC Milan in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e AC Milan all’Arena Garibaldi il 13 febbraio 2026. (Foto di Gabriele MaltintiGetty Images) Secondo quanto riportato da TMW, il Milan sarebbe pronto ad ascoltare offerte per Christopher Nkunku nella prossima finestra di mercato estiva. L’attaccante francese, protagonista di un trasferimento dal Chelsea costato ben 37 milioni di euro, non ha giustificato fino ad oggi tale investimento al San Siro. Nkunku, 28 anni, sta vivendo una stagione deludente, contribuendo in maniera insufficiente nelle prestazioni del suo club nella campagna 2025-26.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - AC Milan mette Nkunku in vendita dopo il fallimento dell’affare da 37 milioni con il Chelsea.

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