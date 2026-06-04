Venerdì 5 giugno, il Nord Italia sarà interessato da nuvole, piogge e temporali. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili su diverse regioni settentrionali durante tutta la giornata. Le precipitazioni saranno frequenti e intense, con temporali che potrebbero coinvolgere alcune aree. La situazione meteo si mantiene instabile anche nel fine settimana, secondo le tendenze.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nord tra nuvole, piogge e temporali. La giornata di venerdì 5 giugno sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ancora instabili sulle regioni settentrionali. Una nuova perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali diffusi, localmente intensi tra Piemonte, Lombardia, Triveneto e aree alpine e prealpine. Non si escludono fenomeni accompagnati da grandine e forti raffiche di vento nelle zone più esposte. Le temperature resteranno generalmente nella media stagionale o leggermente inferiori rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi, soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni. Centro con tempo variabile ma prevalenza di sole. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia di domani, 5 giugno 2026: le previsioni e la tendenza per il weekend

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 19 gennaio 2026

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