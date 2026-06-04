Il meteo in Italia di domani 5 giugno 2026 | le previsioni e la tendenza per il weekend

Da dayitalianews.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, il Nord Italia sarà interessato da nuvole, piogge e temporali. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche instabili su diverse regioni settentrionali durante tutta la giornata. Le precipitazioni saranno frequenti e intense, con temporali che potrebbero coinvolgere alcune aree. La situazione meteo si mantiene instabile anche nel fine settimana, secondo le tendenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nord tra nuvole, piogge e temporali. La giornata di venerdì 5 giugno sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ancora instabili sulle regioni settentrionali. Una nuova perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali diffusi, localmente intensi tra Piemonte, Lombardia, Triveneto e aree alpine e prealpine. Non si escludono fenomeni accompagnati da grandine e forti raffiche di vento nelle zone più esposte. Le temperature resteranno generalmente nella media stagionale o leggermente inferiori rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi, soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni. Centro con tempo variabile ma prevalenza di sole. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

il meteo in italia di domani 5 giugno 2026 le previsioni e la tendenza per il weekend
© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia di domani, 5 giugno 2026: le previsioni e la tendenza per il weekend
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 19 gennaio 2026

Video Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 19 gennaio 2026

Notizie e thread social correlati

Previsioni meteo in Italia per domani, 3 giugno 2026: come sarà il tempo sulla PenisolaDomani, 3 giugno 2026, l’Italia sarà interessata da condizioni atmosferiche instabili e dinamiche.

Il meteo in Italia di domani, 19 marzo 2026: le previsioniDomani, 19 marzo 2026, in Italia si attendono condizioni meteorologiche variabili con una transizione tra sole e instabilità.

Temi più discussi: Meteo, attesi forti temporali sull'Italia: ecco le zone a rischio; Meteo Italia, l'alta pressione cede: torna il maltempo nella prima settimana di giugno 2026; Pioggia, grandine e vento: l’Italia sotto il segno del maltempo: allerta gialla in 14 regioni; Dal caldo record ai temporali estremi: cosa sta per succedere all’Italia nelle prossime ore.

italia di il meteo in italiaMeteo Italia, nuova perturbazione in transito nel fine settimana: poi rimonta l’alta pressioneAncora piogge e temporali sulle regioni del Nord, mentre tempo in miglioramento al Centro Sud con temperature nella media. meteo.it

italia di il meteo in italiaMeteo Italia: in arrivo piogge e temporali, dove e quando. Le previsioniGli effetti della prima perturbazione del mese continuano a farsi sentire con piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale. Le previsioni. meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web