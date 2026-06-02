Previsioni meteo in Italia per domani 3 giugno 2026 | come sarà il tempo sulla Penisola

Da dayitalianews.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, 3 giugno 2026, l’Italia sarà interessata da condizioni atmosferiche instabili e dinamiche. Correnti più fresche provenienti dall’Atlantico attraverseranno la Penisola, causando un peggioramento del tempo in alcune zone.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione generale. Per la giornata di mercoledì 3 giugno 2026 l’Italia si troverà in una fase atmosferica instabile e dinamica, con il passaggio di correnti più fresche atlantiche che favoriranno un peggioramento soprattutto su alcune aree del Paese. Le condizioni non saranno uniformi, ma si alterneranno sole, nuvolosità e temporali localmente intensi. Secondo le principali tendenze meteo, il Paese sarà diviso tra zone più stabili e altre più esposte a fenomeni temporaleschi, con rischio anche di grandinate localizzate e rovesci improvvisi. Nord Italia: instabilità e temporali sparsi. Al Nord la giornata sarà segnata da una situazione variabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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