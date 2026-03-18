Domani, 19 marzo 2026, in Italia si attendono condizioni meteorologiche variabili con una transizione tra sole e instabilità. La giornata presenterà un mix di spazi soleggiati e momenti di nuvolosità, con alcune zone che potrebbero sperimentare piovaschi o brevi rovesci. Le previsioni indicano un quadro atmosferico mutevole su molte regioni, senza particolari eventi estremi segnalati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata di transizione tra sole e instabilità. La giornata di domani, 19 marzo 2026, sarà caratterizzata da una situazione meteorologica variabile su gran parte del territorio italiano. Un flusso di correnti instabili di origine atlantica attraverserà la penisola, portando condizioni diverse tra Nord, Centro e Sud. Nord Italia tra nuvole e piogge sparse. Al Nord si prevede una giornata prevalentemente nuvolosa. Piogge intermittenti interesseranno soprattutto Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco nelle ore centrali della giornata. Sulle Alpi sono attese nevicate a quote medio alte, generalmente sopra i 1200-1400 metri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il meteo in Italia di domani, 19 marzo 2026: le previsioni

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