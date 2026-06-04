Il Mese Mariano si è chiuso con la chiesa gremita alla presenza di monsignor Claudio Celli
Il 31 maggio, la chiesa di Santa Maria ha registrato una grande affluenza di fedeli per la conclusione del Mese Mariano e la celebrazione della Santissima Trinità. La messa è stata officiata da monsignor Claudio Celli, con la chiesa piena di partecipanti in preghiera. La cerimonia si è svolta in un clima di intensa partecipazione e raccoglimento.
Una comunità raccolta nella preghiera, una chiesa gremita di fedeli e una celebrazione vissuta con profonda partecipazione hanno caratterizzato la giornata del 31 maggio scorso, che ha segnato la conclusione del Mese Mariano e la Solennità della Santissima Trinità presso la Chiesa di Santa Maria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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