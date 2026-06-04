Il Mese Mariano si è chiuso con la chiesa gremita alla presenza di monsignor Claudio Celli

Notizia in breve

Il 31 maggio, la chiesa di Santa Maria ha registrato una grande affluenza di fedeli per la conclusione del Mese Mariano e la celebrazione della Santissima Trinità. La messa è stata officiata da monsignor Claudio Celli, con la chiesa piena di partecipanti in preghiera. La cerimonia si è svolta in un clima di intensa partecipazione e raccoglimento.