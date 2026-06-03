Nella chiesa di Santa Maria La Fossa, una folla di fedeli si è riunita per la chiusura del Mese Mariano. Monsignor Claudio Celli ha presieduto la cerimonia, pronunciando un'omelia davanti a un ambiente pieno di persone in preghiera. La liturgia si è svolta con canti e momenti di raccoglimento, mentre i partecipanti hanno condiviso il rito in un clima di devozione. La chiesa, completamente riempita, ha accolto la comunità in un’atmosfera di fede collettiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Una comunità raccolta nella preghiera, una chiesa gremita di fedeli e una celebrazione vissuta con profonda partecipazione hanno caratterizzato la giornata del 31 maggio 2026, che ha segnato la conclusione del Mese Mariano e la Solennità della Santissima Trinità presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. A rendere particolarmente significativa l’occasione è stata la presenza di Monsignor Claudio Celli, Arcivescovo e Presidente emerito del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, figura di rilievo della Chiesa cattolica e della diplomazia vaticana. Da anni impegnato nel dialogo internazionale della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Santa Maria La Fossa, fede e devozione nella chiusura del Mese Mariano con Monsignor Claudio Celli

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Santa Maria la Fossa (CE) - Processione dell'Immacolata (08.12.25)

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