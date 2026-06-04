Il medico Salvatore Ricca a Salotto blu | Nel nostro mestiere l' etica deve sempre accompagnarci
Il medico Salvatore Ricca ha partecipato a una trasmissione televisiva, sottolineando che nel lavoro medico l'etica deve essere sempre presente. Dopo aver lavorato per molti anni presso un ospedale di riferimento, Ricca ha deciso di dedicarsi alla scrittura di saggi e manuali, concentrandosi su argomenti scientifici e sugli stili di vita. La sua attività pubblicistica include pubblicazioni che trattano di tematiche legate alla salute e alla prevenzione.
Conclusa una lunga esperienza professionale all'interno dell'Ospedale Morgagni Pierantoni, Ricca, apprezzatissimo gastroenterologo, si è dedicato a un'intensa attività pubblicistica che lo ha portato a scrivere saggi e manuali di carattere scientifico o riferiti agli stili di vita indispensabili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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