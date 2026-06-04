Il medico Salvatore Ricca a Salotto blu | Nel nostro mestiere l' etica deve sempre accompagnarci

Notizia in breve

Il medico Salvatore Ricca ha partecipato a una trasmissione televisiva, sottolineando che nel lavoro medico l'etica deve essere sempre presente. Dopo aver lavorato per molti anni presso un ospedale di riferimento, Ricca ha deciso di dedicarsi alla scrittura di saggi e manuali, concentrandosi su argomenti scientifici e sugli stili di vita. La sua attività pubblicistica include pubblicazioni che trattano di tematiche legate alla salute e alla prevenzione.