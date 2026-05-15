Medico in fuga dall' eruzione di Pompei | nel calco i suoi strumenti del mestiere

Un calco dell’Orto dei Fuggiaschi, risalente all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha rivelato un particolare inaspettato: si tratta di un medico che, durante la catastrofe, ha lasciato impressi nel calco gli strumenti del suo mestiere. Le analisi condotte recentemente hanno permesso di scoprire dettagli che per decenni sono rimasti nascosti, offrendo nuove informazioni sulla scena di quella drammatica giornata. La scoperta permette di ricostruire meglio le circostanze di quella tragedia e di identificare un professionista tra le vittime.

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