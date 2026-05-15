Medico in fuga dall' eruzione di Pompei | nel calco i suoi strumenti del mestiere

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calco dell’Orto dei Fuggiaschi, risalente all’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha rivelato un particolare inaspettato: si tratta di un medico che, durante la catastrofe, ha lasciato impressi nel calco gli strumenti del suo mestiere. Le analisi condotte recentemente hanno permesso di scoprire dettagli che per decenni sono rimasti nascosti, offrendo nuove informazioni sulla scena di quella drammatica giornata. La scoperta permette di ricostruire meglio le circostanze di quella tragedia e di identificare un professionista tra le vittime.

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A oltre duemila anni di distanza, le indagini diagnostiche condotte su un calco dell'Orto dei Fuggiaschi hanno restituito un dettaglio rimasto nascosto per decenni: quella vittima dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. potrebbe essere stata un medico.La scoperta arriva dallo studio di un piccolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Pompei: Nuove scoperte dall’Orto dei Fuggiaschi, emerge l’identità di una vittima, era un medico

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