Il fotoreporter Fabio Blaco si racconta a Salotto blu | Il nostro mestiere? Stare tra la gente

Il fotoreporter Fabio Blaco ha parlato recentemente a Salotto blu, spiegando che il suo lavoro consiste nel stare tra la gente e catturare momenti di vita quotidiana. Oltre a scattare fotografie, Blaco ha anche collaborato con giornalisti come Mario Proli ed Emilio Gelosi alla realizzazione di diversi documentari. Tra i temi affrontati nei film ci sono la vicenda del ferroviere Silver Sirotti e l’alluvione che ha colpito la Romagna nel 2023.

Fabio Blaco è anche autore, assieme ai giornalisti Mario Proli e Emilio Gelosi, di diversi docufilm su fatti di cronaca, come quelli della eroica vicenda del ferroviere Silver Sirotti o quelli relativi alla drammatica alluvione del 2023 in Romagna. Ne ha parlato con Mario Russomanno per la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate A Salotto Blu si racconta "L'amore socialista" tra Anna Kuliscioff e Filippo TuratiPier Francesco De Robertis, già direttore del quotidiano "La Nazione", editorialista di QN, ha pubblicato recentemente con l'Editore Neri Pozza il... Dai grandi fatti di sangue ai segreti delle inchieste: il giornalista Nicola Bianchi si racconta a Salotto BluNicola Bianchi, capo redattore del "Resto del Carlino", giornalista dell'anno in Emilia-Romagna nel 2015, direttore della collana editoriale "Ade"...