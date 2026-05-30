L'allenatore del Napoli ha annunciato che Rabiot sarà inserito nel centrocampo con l'obiettivo di rafforzare la mediana. La squadra sta valutando quale giocatore lasciare il reparto per permettere l'inserimento del nuovo acquisto. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle rotazioni o sui cambiamenti definitivi nel modulo di gioco. La decisione finale dipenderà dalle prossime scelte tecniche e dalle esigenze della formazione.

? Domande chiave Come cambierà il modulo del Napoli con l'innesto di Rabiot?. Chi lascerà il centrocampo per far posto al nuovo acquisto?. Perché Allegri ha scelto proprio Rabiot per la sua rivoluzione?. Quanto costerà davvero portare il francese al comando del nuovo progetto?.? In Breve Modulo 4-3-3 prevede coppia mezzali Rabiot e McTominay con copertura di Lobotka. Rabiot percepisce attualmente 5,5 milioni di euro annui con contratto fino al 2028. Possibile addio di Anguissa apre la strada al nuovo progetto sportivo partenopeo. Allegri ha già raggiunto accordo biennale per la stagione 2026-27 al Maradona. Il Napoli di Allegri punta sul ritorno di Rabiot: l’obiettivo per il centrocampo partenopeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Allegri punta su Rabiot: il piano per il nuovo centrocampo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allegri prenota la panchina del Napoli e punta Rabiot: per il centrocampo spunta l’ipotesi di scambio con AnguissaMassimiliano Allegri si prepara a diventare allenatore del Napoli, anche se il club non ha ancora annunciato ufficialmente l’accordo.

Napoli, Allegri prepara la rivoluzione: Rabiot nel mirino per il nuovo centrocampo azzurroIl Napoli sta considerando un cambio di allenatore e ha individuato in Allegri un possibile sostituto di Conte.

Temi più discussi: Svolta totale a Napoli: Aurelio De Laurentiis punta su Massimiliano Allegri.; Conte è già il passato, De Laurentiis punta su Allegri; ll Napoli punta su Italiano. Indietro tutta su Allegri; Napoli, De Laurentiis sceglie Allegri: sorpasso decisivo su Italiano.

Come giocherà il #Napoli di #Allegri? Si punta sul 4-3-3: ecco il ruolo di De Bruyne e le scelte sugli esterni x.com

Migliaia di commenti NO ALLEGRI sotto ogni post di Napoli su Instagram reddit

L'OPINIONE - Passerini: Allegri vuole ricominciare a vincere subito, ecco perchè ADL punta su di luiA Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Carlos Passerini de Il Corriere della Sera: Allegri è uscito con le ossa rotta dall'ultima giornata. È considerato usato garan ... napolimagazine.com

Napoli, l’idea Allegri per il post Conte viene dalla Juve: De Laurentiis copia Agnelli per tre ragioniNel 2014 il presidente dei bianconeri puntò su Max dopo l’addio improvviso del tecnico salentino, avviando un ciclo vincente: i punti in comune nella scelta di ADL ... sport.virgilio.it