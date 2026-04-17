Csu Forza Italia lancia l’allarme | Futuro a rischio per dipendenti e servizi

Il futuro di Como Servizi Urbani è al centro di un'attenzione crescente tra le forze politiche locali. Il gruppo consiliare di Forza Italia ha espresso preoccupazione riguardo a un nuovo modello di gestione della società partecipata del Comune, sottolineando potenziali rischi per i dipendenti e i servizi offerti. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra i rappresentanti politici, con interventi che evidenziano le diverse opinioni sulla direzione futura della società.

Il futuro di Como Servizi Urbani torna al centro del dibattito politico cittadino. A intervenire è il gruppo consiliare di Forza Italia, con il capogruppo Giordano Molteni che esprime forte preoccupazione per il nuovo modello di gestione della società partecipata del Comune.Molteni parte da una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Portanova lancia l’allarme: «Se non dai fiducia al tuo prodotto italiano, l’Italia come fa ad avere una nazione forte in futuro?» – VIDEOMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... "A rischio i servizi comunali" . Le opposizioni lanciano l’allarmeLe recenti vicende degli operatori degli asili e della mensa, ma anche dei dipendenti comunali in stato di agitazione preoccupano l’opposizione: "A... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Emilia Romagna, Forza Italia lancia l’Osservatorio sulle liste d’attesa in sanità; Elezioni provinciali a Salerno, Forza Italia il sindaco di Scafati; FORZA ITALIA CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO LANCIA DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE; Forza Italia Puglia, il ruggito del Leone di Gallipoli: Vincenzo Barba lancia il j’accuse contro D’Attis. Como e il destino di Csu. Forza Italia: Futuro a rischio per dipendenti e qualità dei serviziIl modello di gestione di Csu, la società partecipata del Comune di Como, fa discutere. La volontà della giunta Rapinese di indire delle gare, entro fine giugno, per affidare all’esterno diversi impia ... comozero.it Continua il rinnovamento forzato dentro Forza ItaliaForzato dai Berlusconi: Paolo Barelli si è dimesso da capogruppo del partito alla Camera ed è stato sostituito da Enrico Costa ... ilpost.it Enrico Costa e la nuova Forza Italia dei diritti: "Giustizia, riforme e legge sul fine vita. Carcere ai giornalisti Proposta arenata..." Leggi qui - https://www.ilriformista.it/enrico-costa-e-la-nuova-forza-italia-dei-diritti-giustizia-riforme-e-legge-sul-fine-vita-carcere-ai-g - facebook.com facebook “Le sue battaglie civili hanno segnato profondamente il nostro Paese e contribuito a renderlo più libero e moderno": così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. x.com