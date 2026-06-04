Il mantello di San Francesco in Casa Sollievo della Sofferenza | due giorni di venerazione per degenti operatori sanitari e fedeli
A Casa Sollievo della Sofferenza si sono svolti due giorni di venerazione del mantello di San Francesco. L’evento ha coinvolto degenti, operatori sanitari e fedeli, che hanno potuto partecipare a momenti di preghiera e devozione. La presenza del mantello ha attirato numerose persone nel rispetto delle modalità previste. La manifestazione si è svolta senza incidenti e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Per due giorni, il 9 e il 10 giugno, degenti, operatori sanitari e fedeli potranno venerare il mantello di San Francesco d'Assisi, esposto nella Cappella Maggiore di Casa Sollievo della Sofferenza. L'esposizione della reliquia sarà accompagnata da celebrazioni eucaristiche. Martedì 9 giugno saranno celebrate due Sante Messe, alle ore 8.00 e alle ore 19.00. Mercoledì 10 giugno, alle ore 19.00, la celebrazione sarà presieduta dall'arcivescovo padre Franco Moscone, presidente di Casa Sollievo della Sofferenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Arrivo del Manto di San Francesco di Assisis na Casa Sollievo della Sofferenza
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