Il mondo ricorda Papa Francesco | la sua visita pastorale a Casa Sollievo della Sofferenza del 2018

Il 17 marzo 2018, Papa Francesco visitò la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Questa visita pastorale fu documentata da diverse fotografie e rappresenta uno dei momenti più significativi del suo impegno nel settore sanitario e spirituale. A un anno dalla sua scomparsa, questa data viene ricordata come un’occasione per ripercorrere quell’evento e il legame che il Papa instaurò con i presenti durante la sua visita.

Nel primo anniversario della sua scomparsa, ricordiamo Papa Francesco attraverso alcuni scatti della sua visita pastorale a San Giovanni Rotondo, il 17 marzo 2018. Una giornata intensa, fatta di incontri e preghiera: dal passaggio in papamobile per le strade. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il mondo ricorda Papa Francesco: la sua visita pastorale a Casa Sollievo della Sofferenza del 2018 Notizie correlate Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordiaA un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il mondo continua a custodire con intensità il ricordo di un Pontefice che ha... Malattia di Alzheimer: a Casa Sollievo della Sofferenza parte la terapia con anticorpi monoclonaliLa malattia di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa progressiva, si manifesta con un deterioramento graduale delle funzioni cognitive, in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordia; Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordia; Un incontro lungo vent’anni: Lucio Brunelli ricorda Papa Francesco; Catania ricorda Papa Francesco a un anno. A un anno dalla morte di Papa Francesco: il suo pontificato controcorrenteIl 21 aprile del 2025 alle ore 7.35 moriva a Casa Santa Marta per un ictus Papa Francesco. Nel primo anniversario della sua scomparsa il Pontefice argentino sarà ricordato con messe commemorative in t ... msn.com Papa Francesco: mons. Tomasi (Treviso), essere Chiesa in uscita, annunciare un Vangelo vivo al mondoPapa Francesco ci ha spronati, in tutti i modi, ad essere Chiesa in uscita, ad annunciare un Vangelo vivo al mondo e alle persone di oggi, ad accogliere le loro inquietudini, a fare nostre le loro sp ... agensir.it "Indubbiamente, al di là dei fatti personali, Papa Francesco ha avuto un impatto enorme sulla Chiesa e sull’umanità, perché ha aperto scenari che forse non erano stati ancora adeguatamente percorsi" IL COMMENTO DI MONS. NICOLO' ANSELMI facebook “I viaggi di Papa Francesco costituiscono la traccia di un uomo che ha attraversato il mondo per guarirne le ferite" di @antoniospadaro x.com