Il mondo ricorda Papa Francesco | la sua visita pastorale a Casa Sollievo della Sofferenza del 2018

Da ilsipontino.net 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 marzo 2018, Papa Francesco visitò la Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Questa visita pastorale fu documentata da diverse fotografie e rappresenta uno dei momenti più significativi del suo impegno nel settore sanitario e spirituale. A un anno dalla sua scomparsa, questa data viene ricordata come un’occasione per ripercorrere quell’evento e il legame che il Papa instaurò con i presenti durante la sua visita.

Nel primo anniversario della sua scomparsa, ricordiamo Papa Francesco attraverso alcuni scatti della sua visita pastorale a San Giovanni Rotondo, il 17 marzo 2018. Una giornata intensa, fatta di incontri e preghiera: dal passaggio in papamobile per le strade. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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