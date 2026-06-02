Sfruttamento cantiere USA | carcere per il manager che tentò la fuga

Notizia in breve

Un manager coinvolto in un caso di sfruttamento in un cantiere negli Stati Uniti è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire. Gli operai ricevevano circa due euro all’ora, e il manager è stato fermato all’aeroporto grazie a un trucco telefonico che ha portato all’intercettazione. Il manager si trova ora in custodia, mentre le indagini continuano per verificare le modalità di sfruttamento e le responsabilità.