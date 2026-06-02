Sfruttamento cantiere USA | carcere per il manager che tentò la fuga
Un manager coinvolto in un caso di sfruttamento in un cantiere negli Stati Uniti è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire. Gli operai ricevevano circa due euro all’ora, e il manager è stato fermato all’aeroporto grazie a un trucco telefonico che ha portato all’intercettazione. Il manager si trova ora in custodia, mentre le indagini continuano per verificare le modalità di sfruttamento e le responsabilità.
? Punti chiave Come facevano gli operai a ricevere solo due euro l'ora?. Quale trucco telefonico ha incastrato il manager all'aeroporto?. Chi risponde legalmente per le pratiche di caporalato in cantiere?. Come cambierà la gestione del nuovo consolato americano dopo l'inchiesta?.? In Breve Lavoratori indiani pagati solo 2 euro l'ora dopo trattenute per mantenimento. Caddell Construction sotto controllo giudiziario da venerdì scorso per pratiche di caporalato. Cantiere per nuovo consolato USA da 200 milioni con scadenza lavori nel 2028. Tentato volo verso Istanbul intercettato all'aeroporto di Orio al Serio domenica scorsa. La Procura di Bergamo chiede il carcere per il manager della Caddell Construction dopo il caso dello sfruttamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Caporalato a Milano, fermato manager in fuga verso la Turchia - 1mattina News 01/06/2026
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