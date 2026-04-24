Nella città di Prato, una donna è stata arrestata dopo che sono stati trovati dieci operai cinesi nascosti sotto i tessuti in un'azienda di confezioni. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al ritrovamento di queste persone, che si trovavano in condizioni di sfruttamento. La titolare dell'impresa è stata fermata in relazione a questa vicenda. La scoperta si inserisce in un'inchiesta su presunti casi di sfruttamento lavorativo nella zona.

? Cosa sapere Arrestata titolare Confezione Zhao a Prato dopo il ritrovamento di dieci operai cinesi nascosti.. Sfruttamento con turni da 14 ore e manomissione dei dispositivi di sicurezza sui macchinari.. Martedì sera a Prato, in via Palestro, i Carabinieri e le forze dell’ordine hanno messo in luce un sistema di sfruttamento lavorativo presso la Confezione Zhao, portando all’arresto della titolare cinese e al sequestro preventivo dell’azienda. L’operazione coordinata dalla Procura di Prato ha coinvolto diverse unità, tra cui il nucleo tutela lavoro del Gruppo Roma e l’ispettorato del lavoro di Perugia. Il blitz è scattato dopo che le pattuglie, giunte davanti al portone chiuso del laboratorio, hanno avvertito il rumore dei macchinari in funzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfruttamento a Prato: 10 operai nascosti sotto i tessuti, arrestata

Notizie correlate

Sfruttamento di operai irregolari, il capannone come dormitorio: sospeso imprenditore tessile a PratoPrato, 26 febbraio 2026 – Dormivano sopra il capannone dove lavoravano, senza permesso di soggiorno, senza formazione obbligatoria né visite mediche.

“Giubbotti da 107 euro rivenduti a 1.945”. I marchi di moda Paul&Shark e Aspesi sotto accusa: “Sfruttamento di operai cinesi”Milano – Gli orari di lavoro, dalle 8 alle 22 sette giorni su sette, erano esplicitati su un cartello, scritto in cinese, affisso nel laboratorio a...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Prato, picchetti continui contro lo sfruttamento; Prato, accordi storici contro lo sfruttamento; La Cgil chiede 100 assunzioni nei servizi ispettivi per contrastare lo sfruttamento lavorativo a Prato; Il procuratore di Prato chiede rinforzi: Muoversi adesso prima che sia troppo tardi.

Turni massacranti e paghe a cottimo: blitz nel laboratorio tessile a Prato, imprenditrice arrestataPRATO. Blitz delle forze dell'ordine in un laboratorio tessile a Prato, dove sono stati scoperti 10 lavoratori irregolari e accertate condizioni di sfruttamento. La titolare, un'imprenditrice cinese, ... msn.com

Operai sfruttati, imprenditrice in arrestoPRATO: Il blitz nel laboratorio tessile ha fatto emergere la posizione irregolare di 10 operai. Paghe da fame, turni estenuanti, sfruttamento quotidiano ... toscanamedianews.it

Nuovo caso di sfruttamento lavorativo: arrestata imprenditrice facebook

#Microsoft: rilevato lo sfruttamento attivo in rete della CVE-2026-33825, relativa a #Microsoft #Defender Ove non provveduto, si raccomanda l’aggiornamento tempestivo del software interessato x.com