Il magistrato Ignazio Fonzo passa alla Procura generale di Catania
Il magistrato Ignazio Fonzo ha lasciato l'incarico di procuratore aggiunto a Catania per assumere un nuovo ruolo presso la Procura generale dello stesso distretto giudiziario. La sua nomina alla Procura generale è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli. Non sono state comunicate le ragioni del trasferimento né i tempi di inizio del nuovo incarico. La decisione riguarda un cambio di ruolo all’interno dell’ufficio giudiziario di Catania.
Il magistrato Ignazio Fonzo, lascia l'incarico di procuratore aggiunto a Catania per passare alla Procura generale dello stesso Distretto giudiziario. Sessantasei anni, Fonzo è entrato in magistratura nel 1989 ed è stato giudice minorile fino al 1992. Poi è passato alla Procura distrettuale di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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