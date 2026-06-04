Il magistrato Ignazio Fonzo passa alla Procura generale di Catania

Notizia in breve

Il magistrato Ignazio Fonzo ha lasciato l'incarico di procuratore aggiunto a Catania per assumere un nuovo ruolo presso la Procura generale dello stesso distretto giudiziario. La sua nomina alla Procura generale è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli. Non sono state comunicate le ragioni del trasferimento né i tempi di inizio del nuovo incarico. La decisione riguarda un cambio di ruolo all’interno dell’ufficio giudiziario di Catania.