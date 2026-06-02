Il giallo di Castellina in Chianti Conclusi accertamenti sulla morte Ora la parola passa alla procura
Dopo quasi diciannove mesi, sono stati completati gli accertamenti sull’incidente probatorio richiesto dai legali di una donna coinvolta nel caso di Castellina in Chianti. La procedura, avviata nell’ottobre 2024, riguarda la morte di una donna e ora la palla passa alla procura. I risultati delle indagini saranno valutati per stabilire eventuali responsabilità. La conclusione degli accertamenti segna un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.
di Laura Valdesi SIENA Quasi diciannove mesi per concludere l’ incidente probatorio chiesto ed ottenuto, nell’ottobre 2024, dai difensori di Denise Duranti, la nipote acquisita di Franca Genovini. Accusata dalla procura, in concorso con Erica Cuscela di Altavilla Vicentina, dell’ omicidio della pensionata 85enne di Castellina in Chianti trovata morta nella sua abitazione all’imbocco del paese, il 7 agosto di due anni fa. Sabato mattina si è svolto infatti a palazzo di giustizia l’ultimo atto dell’incidente probatorio più lungo che si ricordi, almeno nella storia recente. Essendo stato necessario oltre un anno e mezzo per chiudere il cerchio per fare luce sulle cause della morte della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Il giallo di Castellina in Chianti. Conclusi accertamenti sulla morte. Ora la parola passa alla procura; Morte di Franca Genovini . I legali della nipote indagata si affidano al dottor Franchi; Inaugurato il ponte di Castellina di Soragna; Comune di Castellina in Chianti CS – Torna la Merenda nell’Oliveta a Castellina in Chianti.
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