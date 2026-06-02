il giallo di castellina in chianti conclusi accertamenti sulla morte ora la parola passa alla procura

Notizia in breve

Dopo quasi diciannove mesi, sono stati completati gli accertamenti sull’incidente probatorio richiesto dai legali di una donna coinvolta nel caso di Castellina in Chianti. La procedura, avviata nell’ottobre 2024, riguarda la morte di una donna e ora la palla passa alla procura. I risultati delle indagini saranno valutati per stabilire eventuali responsabilità. La conclusione degli accertamenti segna un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.