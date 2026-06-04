Il maestro Tirotta protagonista della grande musica | dirige i Cameristi della Scala nel nuovo disco dedicato a Mozart

Da reggiotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal primo giugno sarà in edicola il nuovo disco pubblicato dalla rivista “Amadeus” dedicato a Mozart, con il maestro Alessandro Tirotta che dirige i Cameristi della Scala. La registrazione presenta un repertorio del compositore austriaco, con l’orchestra sotto la sua direzione. Tirotta, direttore d’orchestra, è riconosciuto nel panorama musicale e ha collaborato con vari ensemble di rilievo. La produzione è considerata un’uscita importante per il catalogo dedicato al compositore.

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Dal primo giugno sarà disponibile in edicola il nuovo prestigioso disco pubblicato dalla rivista “Amadeus”, un’importante produzione dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart che vede protagonista il maestro Alessandro Tirotta, direttore d’orchestra reggino da tempo affermato nel panorama musicale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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