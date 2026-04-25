Sarah Jane Morris | 11 icone della musica unite in un nuovo disco

Sarah Jane Morris ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, The Sisterhood 2, che contiene undici tracce originali. La presentazione dell’opera si è tenuta a Londra, dove l’artista ha mostrato il lavoro ai presenti. Il disco vede la partecipazione di undici artisti diversi, unendo le voci di altrettante icone della musica. La pubblicazione rappresenta un progetto collettivo, con Morris alla guida.

? Cosa sapere Sarah Jane Morris presenta a Londra l'album The Sisterhood 2 con undici tracce originali.. Il progetto con Tony Rémy omaggia le cantautrici mondiali attraverso un tour in Italia.. Sarah Jane Morris presenta a Londra l’album The Sisterhood 2, un progetto discografico che celebra undici icone della musica mondiale attraverso una narrazione che intreccia biografie intense e tributi sociali. L’opera, svelata lo scorso 8 marzo in occasione della ricorrenza internazionale dedicata alle donne, vede la collaborazione creativa tra la cantante e il chitarrista Tony Rémy. Il disco nasce dalla volontà di trasmettere un testimone artistico tra diverse generazioni, partendo dalle radici storiche per arrivare alle voci più contemporanee che hanno segnato la storia del canto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarah Jane Morris: 11 icone della musica unite in un nuovo disco Notizie correlate Leggi anche: Musica, Riccardo Cocciante celebra i suoi 80 anni con nuovo disco e tour Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sarah Jane Morris in Auditorium a Roma: le foto del concerto; Intervista – SARAH JANE MORRIS: The Sisterhood 2 e la sorellanza nella musica; Sarah Jane Morris, il live della cantante britannica all'Auditorium Parco della Musica; C’è bisogno di sorellanza: la musica di Sarah Jane Morris. Sarah Jane Morris in Auditorium a Roma: le foto del concertoL'icona del soul jazz britannico Sarah Jane Morris è salita sul palco della sala Petrassi in Auditorium Parco della Musica a Roma: le foto. spettakolo.it Intervista – SARAH JANE MORRIS: The Sisterhood 2 e la sorellanza nella musicaSarah Jane Morris torna con The Sisterhood 2, il nuovo capitolo del progetto dedicato alle grandi cantautrici. In questa intervista racconta genesi, scelte artistiche e il significato di una sorell ... newsic.it Ieri all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone c'era Sarah Jane Morris: le foto del concerto. - facebook.com facebook Sarah Jane Morris: "In Italia con undici sorelle per cantare la pace" x.com