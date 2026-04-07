Mozart in Italia l’Italia in Mozart il nuovo appuntamento con I Colloqui di Musica a Palazzo Sambonifacio

A Padova, presso la sala-museo di Palazzo Sambonifacio, si svolge il nuovo incontro del ciclo primaverile dei “Colloqui di musica” organizzati dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi. L’evento, intitolato “Mozart in Italia, l’Italia in Mozart”, continua a proporre conversazioni dedicate alla figura del compositore, con un focus sulla sua connessione con l’Italia. La rassegna si svolge in un ambiente storico e suggestivo, in via Isabella Andreini 4.

Proseguono gli appuntamenti del ciclo primaverile dei “Colloqui di musica”, le conversazioni promosse dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi presso la suggestiva cornice di Palazzo Sambonifacio - in via Isabella Andreini 4, a Padova -, all’interno dell’accogliente sala-museo con i beni appartenuti ai fondatori Enrica Omizzolo ed Elio Peruzzi. Gli incontri, ideati da Sergio Durante, sono pensati per riscoprire il piacere dell’ascolto e della condivisione: un “salotto intellettuale” aperto a tutti, dove la musica diventa pretesto per un dialogo vivo e appassionante. Il viaggio alla scoperta della grande musica classica, tra leggerezza e... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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